قيادتا أمل وحزب الله بقاعا: للتعاون من أجل إنجاح اليوم الانتخابي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 23:12

قيادتا أمل وحزب الله بقاعا: للتعاون من أجل إنجاح اليوم الانتخابي

منذ 1 ساعة 12 May، 2022
حزب الله وحركة أمل
لبنان

عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في البقاع اجتماعاً في مكتب قيادة الحزب بعلبك، حضره مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر والمسؤول التنظيمي لإقليم البقاع في الحركة أسعد جعفر وعضو قيادة الإقليم مصطفى السبلاني، وجرى البحث في شؤون العملية الانتخابية والتنسيق القائم بين الماكينتين.

ودعا المجتمعون الماكينات الانتخابية التابعة للائحة الامل والوفاء إلى “التعاون بشكل إيجابي مع الماكينات الانتخابية للوائح الأخرى بهدف إنجاح اليوم الانتخابي في 15 أيار،

ودعوة أهلنا في البقاع إلى الاقبال الكثيف على الإقتراع يوم الأحد المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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