قيادتا أمل وحزب الله بقاعا: للتعاون من أجل إنجاح اليوم الانتخابي

عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في البقاع اجتماعاً في مكتب قيادة الحزب بعلبك، حضره مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر والمسؤول التنظيمي لإقليم البقاع في الحركة أسعد جعفر وعضو قيادة الإقليم مصطفى السبلاني، وجرى البحث في شؤون العملية الانتخابية والتنسيق القائم بين الماكينتين.

ودعا المجتمعون الماكينات الانتخابية التابعة للائحة الامل والوفاء إلى “التعاون بشكل إيجابي مع الماكينات الانتخابية للوائح الأخرى بهدف إنجاح اليوم الانتخابي في 15 أيار،

ودعوة أهلنا في البقاع إلى الاقبال الكثيف على الإقتراع يوم الأحد المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام