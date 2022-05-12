الكرملين: انضمام فنلندا إلى الناتو سيشكل خطرا على أمن روسيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 14:00

الكرملين: انضمام فنلندا إلى الناتو سيشكل خطرا على أمن روسيا (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 12 May، 2022
أخبار موقع المنار

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