وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة من قيادات داعش

القت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على ثلاثة من قيادات داعش في قاطعَي الفرات والبركة بعملية خاطفة في بغداد بجهد استخباري استمر لعدة ايام استند لمعلومات استخباراتية دقيقة ومقاطعة المعلومات مع الاعترافات من قبل الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً .

وتمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين ضمن صفوف داعش الارهابي وهم ( ابو شهد وابو سارة وابو يعقوب) المطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لعملهم بمايسمى قاطع الفرات و البركة ضمن محافظة بغداد. ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات ارهابية في محافظة الانبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الارهابية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الارهابية بمحافظة الرقة السورية.

واكدت الوكالة مواصلة عملياتها النوعية والاستباقية للقضاء على فلول داعش المنهزمة وعناصر الجريمة المنظمة أينما كانوا.

المصدر: موقع المنار