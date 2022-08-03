وكالة الاستخبارات العراقية: القبض على 80 متسللا واحباط عدد من عمليات التهريب خلال الشهرين الماضيين

اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من القاء القبض على 80 شخصا يحملون جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود العراقية واحبطت عدد من عمليات التهريب لمواد مختلفة خلال الشهرين الماضيين.

اضافت: جاء ذلك نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري والميداني من قبل مفارز الوكالة المرابطة في مختلف القواطع على الحدود العراقية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت عمليات نوعية منفصلة استخدمت فيها الكمائن.

واعلنت انه تم القاء القبض على 20 شخصاً حاولوا التسلل الى داخل الاراضي العراقية يحملون الجنسية الأجنبية والقاء القبض على 20 شخصا اخرين يحملون الجنسية العربية حاولوا التسلل الى داخل الاراضي العراقية عبر الحدود مع سوريا فضلا عن القاء القبض على متسللين عبر الحدود في محافظات مختلفة (واسط،كركوك،السليمانية،دهوك، نينوى،اربيل) بلغ عددهم 40 شخصا يحملون جنسيات مختلفة بحوزة احدهم اسلحة نوع (برنو) عدد 4 و5 جلكانات تحمل مادة الكلور وشخص اخر حاول تهريب اغنام عدد (183) في المنطقة الحدودية الاولى.

كما ضبطت مفارز الوكالة شاحنة تحمل 17 طن من المصاعد الكهربائية واخرى تحمل 28 طن من الاسمدة الزراعية خلال محاولة تهريبها الى داخل الاراضي العراقية في محافظة كركوك، فضلا عن ضبط 20 جلكان سعة 30 لتر تحمل مادة (الاسيد) التي تستخدم في صنع الحشيشة.