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April 29 2022 - 21:56

الآلاف يحيون في دمشق يوم القدس العالمي

منذ 8 mins 29 April، 2022
دمشق . يوم القدس
سورية - عربي وإقليمي

شارك الآلاف في مدينة دمشق اليوم الجمعة في إحياء يوم القدس العالمي، وانطلقت المسيرات من أمام تمثال صلاح الدين في مدخل سوق الحميدية وصولا الى الجامع الاموي.

وحمل المشاركون اعلام فلسطين واللافتات التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني، وصور الشهداء الذين ارتقوا على طريق فلسطين.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوم القدس العالمي الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا للإحتلال الإسرائيلي للمقدسات.

المصدر: يونيوز

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