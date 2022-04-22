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April 22 2022 - 13:16

القيادي عدنان: الاعتداء على المسجد الأقصى لن يكسر الشباب المقدسي ومرابطيه

منذ 12 mins 22 April، 2022
القيادي في الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدان، اليوم الجمعة، أن العدوان على المسجد الأقصى المبارك، لن يكسر الشباب المقدسي وعمّار المسجد ومرابطيه.

وقال القيادي عدنان في تصريح صحفي :”إن جيش الإحتلال يدنس الأقصى المبارك على مرأى من حكومات الذلة التي باعت نفسها للشيطان وارتمت بالحضن الصهيوأمريكي”.

وذكر أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين لعدم نقل جرائمه في ساحات الأقصى المبارك وتدنيسهم له.

وشدد القيادي عدنان، على أن تكرار عدوان الاحتلال على الأقصى المبارك، يؤكد صوابية بداية رد المقاومة وحق شعبنا باجتراح الفعل دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: فلسطين اليوم

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