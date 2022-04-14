الدفاع الروسية: يواصل القوميون الأوكرانيون احتجاز 6224 مواطناً أجنبياً كرهائن لاستخدامهم كدروع بشرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 23:00

الدفاع الروسية: يواصل القوميون الأوكرانيون احتجاز 6224 مواطناً أجنبياً كرهائن لاستخدامهم كدروع بشرية

منذ 19 mins 14 April، 2022
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