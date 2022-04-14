الرئيس عون اطلع من الوزير نصار على توصيات المؤتمر السياحي في جبيل

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير السياحة المهندس وليد نصار الذي اطلعه على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر السياحي الذي عقد في جبيل قبل أيام وتشكيل لجنة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح الوزير نصار ان” الوزارة سوف تستضيف الهيئة التنفيذية لمجلس أوروبا للمسارات السياحية والثقافية وستنظم لاعضاء الهيئة زيارات في مختلف الاقضية اللبنانية للتعرف على المرافق السياحية والتعاون في مشاريع سياحية مستقبلية”. وأشار الى ان “احتفالا سيقام في بلدة بكاسين بعد انتخابها من اجمل القرى في العالم من قبل المنظمة العالمية للسياحة”.

وعرض الوزير نصار للرئيس عون برنامج مهرجانات لبنان التي ستقام في الوسط التجاري للعاصمة.

وقد نوه الرئيس عون بالنشاطات التي قام بها الوزير نصار مؤكدا”أهمية العمل السياحي على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام