النائب عزالدين: المقاومة قوية بشعبها ومجاهديها.. وندعو للمشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عزالدين أن المقاومة في لبنان التي هزمت العدو الإسرائيلي ووضعت له قواعد وتوازن ردع، هي قوية بشعبها ومجاهديها وقيادتها المخلصة التي قدمت أبنائها وحياتها في سبيل هذا الوطن.

وخلال لقاء سياسي في بلدة وادي جيلو الجنوبية، رأى النائب عزالدين أن الانتخابات النيابية القادمة مختلفة عن سابقاتها، فهي تأتي بعد أسوأ أربع سنوات في تاريخ لبنان وظّف فيها الأميركي كل إمكانياته لتشويه صورة المقاومة، من خلال الضغط على لبنان ومنعه من أخذ أي خيار غير غربي من شأنه أن يخفف الضغط على اللبنانيين، وكذلك منع أي إمكانية توافق بين اللبنانيين، فكان يحرض على الفتنة واتهام حزب الله أنه مهيمن على الدولة لخلق جو معادي لهذه المقاومة.

وأكد عزالدين أن سلاح المقاومة هو من صان لبنان وحقق سيادته وحمى ثرواته، وبدونه يصبح لبنان مكسر عصا، ونذكر كيف كان العدو الاسرائيلي يستبيح لبنان براً وبحراً وجواً ساعة يشاء ومتى طلب منه ذلك، فهذا العدو لا أمان له ولا أحد يحمي لبنان منه إلا مقاومته.

وختم عزالدين داعياً الى توجيه رسالة قوية وصادمة الى الأميركي في صناديق الإقتراع من خلال المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات، لا سيما وأنها بمثابة إستفتاء شعبي لمن يؤمن بهذه المقاومة وقادتها، ونحن في التحالف الوطني المقاوم أمام فرصة للقيام بخطوات وأخذ خيارات لإعادة بناء الدولة على أسس سليمة، لتكون دولة عادلة لا تميز بين أبنائها.

المصدر: موقع المنار