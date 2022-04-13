القوات الروسية تعثر على مسيرات أوكرانية مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش

عثر جنود الجيش الروسي لدى تفتيش مقر إحدى الوحدات العسكرية التي هجرتها القوات الأوكرانية، على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش.

وقالت مصادر عسكرية روسية إنه “تم العثور على 3 مسيرات تصل حمولتها إلى 40 كغ، وركبت عليها خزانات بلاستيكية للسوائل بسعة 30 ليترا”، واضافت أن “أجهزة التحكم على المسيرات احتوت على أحداثيات لمواقع القوات الروسية والمناطق المأهولة المخطط لرشها”.

وتابع المصادر “من المفترض أن هذه الطائرات كان يمكن أن تستخدم لرش مواد سامة لإلحاق الضرر سواء بالقوات المسلحة الروسية أو بالسكان المدنيين والأراضي الزراعية”.

المصدر: روسيا اليوم