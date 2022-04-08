اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مثلث الفوار جنوب الخليل وعلى جسر حلحول شمال الخليل (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2022 - 02:30

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مثلث الفوار جنوب الخليل وعلى جسر حلحول شمال الخليل (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 8 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة