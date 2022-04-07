الرئيس بري رحب بالإتفاق مع صندوق النقد: إنجاز للحكومة على طريق معالجة الأزمة وجاهزون لتأمين التشريعات لإنجاح البرنامج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2022 - 21:26

الرئيس بري رحب بالإتفاق مع صندوق النقد: إنجاز للحكومة على طريق معالجة الأزمة وجاهزون لتأمين التشريعات لإنجاح البرنامج

منذ 1 ساعة 7 April، 2022
نبيه بري
لبنان

صدر عن رئيس مجلس النوب  نبيه بري البيان التالي: “يأتي الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي اليوم، ليشكل انجازا ايجابيا للحكومة على طريق معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وارهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.

انني، وبصفتي رئيسا للمجلس النيابي اللبناني، اثمن  هذا الانجاز و نقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له، والذي يشكل  بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان اعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية.

ويهمني في هذه اللحظة الدقيقة ان اعرب ، باسمي و باسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية، الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.

وكما اكدت دائما، لاسيما في الاجتماع الاخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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