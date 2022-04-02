اكتشاف نوع جديد من أوميكرون في سوتشو الصينية

عقدت مدينة سوتشو الصينية مؤتمرا صحفيا لتقديم الوقاية والسيطرة على وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد من سلالة اوميكرون. ووفقا لمركز سوتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، من منظور قنوات النقل ، يتم استيراد معظم الحالات في سوتشو بوضوح من مقاطعات ومدن أخرى ، ولكن هناك أيضا حالات معزولة أخرى ، وقد تم العثور على حالة مؤكدة خفيفة في تشانغشو ، سوتشو.

وقال مركز سوتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه في موقف مسؤول للغاية تجاه المواطنين ، ومن أجل القضاء على المخاطر في أقرب وقت ممكن وقطع سلسلة الانتقال ، قامت مدينة سوتشو على الفور بإجراء تحقيقات وبائية وتسلسل جيني لكل حالة ، لكن التحقيقات الوبائية وتسلسل الجينات كانت واحدة.

المصدر: CCTV