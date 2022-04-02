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April 2 2022 - 17:52

اكتشاف نوع جديد من أوميكرون في سوتشو الصينية

منذ 6 mins 2 April، 2022
سوتشو
أخبار دولية - الصين

عقدت مدينة سوتشو الصينية مؤتمرا صحفيا لتقديم الوقاية والسيطرة على وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد من سلالة اوميكرون. ووفقا لمركز سوتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، من منظور قنوات النقل ، يتم استيراد معظم الحالات في سوتشو بوضوح من مقاطعات ومدن أخرى ، ولكن هناك أيضا حالات معزولة أخرى ، وقد تم العثور على حالة مؤكدة خفيفة  في تشانغشو ، سوتشو.

وقال مركز سوتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه في موقف مسؤول للغاية تجاه المواطنين ، ومن أجل القضاء على المخاطر في أقرب وقت ممكن وقطع سلسلة الانتقال ، قامت مدينة سوتشو على الفور بإجراء تحقيقات وبائية وتسلسل جيني لكل حالة ، لكن التحقيقات الوبائية وتسلسل الجينات كانت واحدة.

المصدر: CCTV

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