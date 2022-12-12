الصين تخفف من الإجراءات الوقائية ضد كورونا

قررت السلطات الصينية وقف العمل ببرنامج تتبع الهواتف المحمولة اعتبارا من الـ 13 من كانون الأول/ديسمبر، والذي أطلق كجزء من الحملة الوقائية لمكافحة فيروس COVID-19.

ووفقا لوكالة Xinhua الصينية، تم تفعيل خارطة الطريق الإلكترونية عام 2020 كجزء من التدابير الوقائية للسيطرة على COVID-19، لتمكين المواطنين من تحديد المناطق الموبوءة.

وأضافت، أن الحكومة الصينية خففت الإجراءات الوقائية للفيروس منذ الـ 7 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بحيث أوقفت عمليات الإغلاق، وأتاحت للمصابين من الدرجة الأولى الاختيار بين العزل الذاتي في المنزل والحجر الصحي المركزي الطوعي.

كما ألغت السلطات الصينية اختبار PCR الإلزامي للمواطنين الذين لا يرتبط عملهم بمخاطر الإصابة، ولا يتضمن التواصل مع الأطفال وكبار السن، واستبدلته ببرامج توعوية حول الوقاية الصحية.

وفي أوائل نوفمبر الماضي صعدت الصين من الإجراءات الوقائية التقييدية في العديد من المناطق، إثر ارتفاع أعداد الإصابات بـ COVID-19، وشهدت على إثرها موجة من الاحتجاجات ضد تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

المصدر: وكالات