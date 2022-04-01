العدو الاسرائيلي اعتقل نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الجمعة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المبعد عن القدس أحمد عطون بعد اقتحام منزله في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وكان النائب أحمد عطون دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، وحذر من أن “الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطها وعمقها الإسلامي والفلسطيني”.

ويأتي الاعتقال الجديد للنائب عطون بعد قرابة 8 أشهر من الإفراج عنه، عقب اعتقاله إداريا لمدة 12 شهرا إداريا.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت الإفراج عن النائب عطون، وتجديد إبعاده عن مدينة القدس للضفة الغربية، بعد اعتقاله إداريا لمدة عام، ويستهدف العدو الاسرائيلي النائب عطون بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، حيث أمضى نحو 14 عاما في السجون.

المصدر: فلسطين اليوم