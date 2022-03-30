الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لا يمكن لأحد التفرد بشيء

عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا، “اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك مع نهاية الأسبوع”، متمنيا ان يكون “شهر خير وتسامح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نواجهها”.

وقال: “أسال الله ان يرحم الأم وبناتها، ضحايا الجريمة المروعة التي وقعت في بلدة أنصار، وأحيي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين المشتبه بهما، وأشدد على ضرورة اسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في انجاز التحقيقات للتوصل الى الحقيقة ومحاسبة المجرمين”.

وعرض الرئيس عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال: “طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان”.

وأكد أنه “لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء”.

ميقاتي

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: “منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات”.

أضاف: “المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن”.

وعايد رئيس الحكومة اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: “هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام