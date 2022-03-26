هل يقبل لبنان عرض القمح الايراني؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2022 - 23:16

هل يقبل لبنان عرض القمح الايراني؟

منذ 1 ساعة 26 March، 2022
قمح لبنان
تقارير مصورة - لبنان

هل يقبل لبنان عرض القمح الايراني، أم يقاربه بنفس المواقف التي قارب بها عروض الكهرباء؟

 

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة