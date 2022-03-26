استطلاع: أغلبية الروس يؤيدون تسعير الغاز الروسي بالروبل

أظهر استطلاع للرأي في روسيا أن 76 بالمئة من الروس يؤيدون قرار الرئيس فلاديمير بوتين بيع الغاز للدول غير الصديقة بالروبل الروسي عوضاً عن الدولار.

وذكرت وكالة نوفوستي أن الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي للرأي العام بين أن 91 بالمئة من الروس على علم بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل وأعرب 76 بالمئة من المستطلعين عن تأييدهم لهذا القرار.

وكان الرئيس بوتين وجه عملاق الغاز الروسي “غاز بروم” ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول غير الصديقة وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20 بالمئة من خسائره أمام الدولار.

المصدر: نوفوستي