عبد اللهيان وصل الى بيروت قادما من دمشق

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت قادما من العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية للبنان تستمر حتى يوم الجمعة.

وزار عبد اللهيان رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وقد استمر اللقاء زهاء الساعة حيث غادر بعده الوزير الايراني بدون الادلاء بتصريح.

كما زار عبد اللهيان وزارة الخارجية والمغتربين حيث يلتقي الوزير عبدالله بو حبيب.

وكان في استقبال الوزير الايراني والوفد المرافق، النائب أيوب حميد ممثلا الرئيس بري والنائب علي عمار ممثلا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كما حضر النائب إبراهيم الموسوي، السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا على رأس وفد من السفارة ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام