لقاء بين أردوغان وماكرون على هامش قمة الناتو في بروكسل

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأفادت وكالة “الأناضول”، أن اللقاء بين الزعيمين جرى بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال القمة الطارئة، مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو. كما سيجري تبادل وجهات النظر حول الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد شكل مستقبل الحلف بينما يتجه الناتو لعقد قمة مدريد في حزيران/يونيو المقبل.

المصدر: روسيا اليوم