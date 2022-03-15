الشيخ ياسين: للمشاركة الواسعة في الانتخابات ومحاربة الشحن الطائفي والمناطقي

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في كلمة له بمناسبة ذكرى اسبوع رحيل العلامة الشيخ عقيل زين الدين في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور حضرها حشد من العلماء والمؤمنين، المسؤولين بـ”ان يتقوا الله بالوطن والمواطنين، ويعملوا على ان تكون الانتخابات المقبلة بداية انطلاق عملية انقاذ الوطن والمواطنين من الازمة القاسية بدل اطلاق الشعارات والمواقف، التي تزيد من حدة الازمة وتزرع الفتنة بين المناطق والمكونات الطائفية”.

وتابع “ان تحركات ومواقف بعض القوى التي تسير في خطوات المشروع الصهيواميركي تزيد من حال الانقسام الوطني في مرحلة نحن احوج ما نكون الى الوحدة الوطنية”.

اضاف الشيخ ياسين “ان لبنان اغلى من كل المصالح، وعلى الجميع ان يضع مصلحة الوطن فوق اي اعتبار انتخابي او اي املاءات خارجية تريد اخضاع لبنان وابنائه الى الهيمنة الامريكية على المنطقة”.

وختم الشيخ ياسين كلامه بالدعوة الى “المشاركة الواسعة في الانتخابات ومحاربة الشحن الطائفي والمناطقي لان بداية الانقاذ تكون بالوحدة الوطنية والعمل الصادق لإنقاذ البلاد بدل الشحن الطائفي لتحقيق مقعد نيابي هنا او هناك واختيار مصلحة لبنان في مواجهة المشروع الصهيوامريكي، مشددا على “التمسك بحقوق لبنان في سيادته على ارضه وثرواته في مياهه التي يسعى المشروع الصهيواميركي لتقديمها هدية للاحتلال الصهيوني عبر ترسيم حدود لا يمت للحقوق بصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام