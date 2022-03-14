حسين النمر: ندعو كل المحبين لأوسع مشاركة بالاستحقاق الانتخابي

دعا مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر “كل المحبين والمؤيدين والموالين للمقاومة إلى أوسع مشاركة في الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار المقبل”، واضاف “لدينا كل الثقة بأهلنا وبصوابية خيارهم، وهم كما كانوا في كل المحطات أوفياء لنهج المقاومة ويرفعون رايتها”.

وقال النمر الاحد “نحن نعتبر ان الانتخابات حق مقدس، وكل إنسان يجب أن يمارس حقه الديمقراطي ويمنح صوته لمن يشاء”، ورأى أن “الانتخابات بالنسبة إلينا ليست زعماتية، إنما هي مسؤولية لنكون مع كل القوانين التي تحكم حركة الشعب وصون حقوقه من أجل النهوض بهذا المجتمع والتصدي لكل ما يخطط للنيل من نهج المقاومة”.

وتابع النمر “عندما نقوم بجولات ولقاءات إنتخابية وجماهيرية، ليس بصدد إقناع الناس بالانتخابات، لأن أهل المنطقة هم جزء لا يتجزأ من المقاومة وأثبتوا ذلك في كل استحقاق”، واضاف “لكن من منطلق الوقوف على خاطرهم، وللتأكيد بأننا نقف إلى جانبهم في كل المحطات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام