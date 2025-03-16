النمر خلال إطلاقه “مشروع العباس” من النبي شيت: الاعتداءات الإسرائيلية تشكل خرقًا لسيادة لبنان وتستدعي المعالجة من قبل الدولة

أطلق مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر من مرقد “سيد شهداء المقاومة الاسلامية” السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت، الدفعة الأولى من “مشروع العباس” الذي يتضمن توزيع مساعدات غذائية في شهر رمضان 2025.

وشدد النمر على “أهمية التكافل الاجتماعي، ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الجهود”، مشيرًا إلى أن “مشروع العباس يهدف إلى دعم العائلات المتعففة بخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وقال: “إن المشروع يشمل توزيع حوالي 100 طن من البطاطا، و20 طنًا من الفراريج الطازجة، و15 طنًا من التمر، وهذه المساعدات ستوزع مباشرة على المستحقين في مختلف المناطق اللبنانية، والشكر الجزيل لجميع العاملين والمتطوعين في المشروع”.

ودان النمر “الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والمدن اللبنانية، التي تشكل خرقًا لسيادة لبنان، وتستدعي معالجة عاجلة من الدولة اللبنانية والأطراف الدولية”.

الموسوي

بدوره قال المدير العام للمشروع السيد حسن الموسوي: “نطلق اليوم الدفعة الأولى من مشروع العباس، كما في كل عام، لتطال مساعدات شهر رمضان المبارك كل قرى البقاع. هذا المشروع كان تحت رعاية ونظر وإشراف شهيدنا الأسمى السيد حسن نصرالله، وصفيه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، ونحن نثبت من هنا من مقام السيد عباس الموسوي إنّا على العهد”.

وأكد الموسوي أن “هذا المشروع سيبقى حاضرا في كل الساحات والميادين، نصرة للمستضعفين والمتعففين في كل قرانا وبلداتنا إن شاء الله، وسيبقى شعارنا سنخدمكم بأشفار عيوننا، بفضل دماء الشهداء ورغم أنف الأعداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام