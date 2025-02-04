النمر: المقاومة انتصرت وسلاحها للدفاع عن المظلومين

أشار مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر إلى “أننا منذ البداية قبلنا لأنفسنا ان نكون في معركة الإسناد لغزة لإن سلاح المقاومة وقوتها هي رهن الدفاع عن المظلومين”.

وقال النمر في حديث له الاثنين “أي أحد في هذا العالم لديه ذرة كرامة وشرف كان عليه أن يقف الى جانب هؤلاء المظلومين”، وأضاف “ساندنا الحق ووقفنا الى جانب الحق لذا فإن العالم جمع جمعه علينا من أجل قتالنا في لبنان وكان هدفهم إزالة حزب الله من الوجود وتجريدنا من عناصر القوة”، وتابع “لكن هدف إزالتنا لم يتحقق بفضل دماء الشهداء وجهاد المجاهدين الذين صمدوا في الحافة الأمامية”.

ولفت النمر الى ان “ما يفعله الإسرائيلي اليوم هو عربدة نتيجة توقف القتال”، وتابع “نحن انتصرنا في هذه المعركة ومن يتحدث خلاف ذلك هو واهم وكاذب”، واضاف “عندما اشتعلت تل أبيب طلبت إسرائيل وقف إطلاق النار لأنها غير قادرة على الإستمرار في المعركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام