باقري يلتقي انريكي مورا في اطار الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر

اجتمع مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني اليوم الجمعة مع المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا في اطار الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه”رغم التقدم اللافت الحاصل في المفاوضات، مازالت هنالك قضايا مهمة متبقية، ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي، ولا يوجد موعد محسوم لذلك؛ وسيكون الوصول الى الاتفاق النهائي في متناول اليد فقط عند اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة واشنطن”.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021؛ حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

المصدر: مهر