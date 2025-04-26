تفاؤل حذر في ختام الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية – الأمريكية في مسقط

انتهت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي، والتي جرت بوساطة سلطنة عُمان في العاصمة مسقط، وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

وانطلقت هذه الجولة ظهر اليوم، 26 نيسان/أبريل، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يرأس الفريق التفاوضي الإيراني، والممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشرق الأوسط “فيتكوف”، الذي يترأس الفريق التفاوضي الأمريكي، وبوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر الدين البوسعيدي.

وأكد عراقجي أن جولة المحادثات غير المباشرة مع أمريكا، التي جرت اليوم السبت، كانت جدية للغاية وتضمنت موضوعات تقنية وفنية، مشيرًا إلى أنه تم تبادل الردود كتابيًا عدة مرات بين الطرفين.

وأوضح الوزير الإيراني أنه تم طرح أسئلة تمت الإجابة عليها كتابيًا من كلا الجانبين، لافتًا إلى استمرار وجود اختلافات في بعض التفاصيل، ومؤكدًا وجود تفاؤل مشوب بالحذر. وأعلن أن الجولة المقبلة من المفاوضات من المرجح أن تُعقد السبت القادم، مشيرًا إلى مشاركة خبراء الاقتصاد لأول مرة في هذه المفاوضات.

وكشف عراقجي أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية سيكون حاضرًا في الجولة المقبلة، مؤكدًا أن “القضية النووية فقط هي محور مفاوضاتنا، ولا نبحث أي قضايا أخرى”.

وأشار أيضًا إلى أنه من المرجح أن تُعقد الجولة الرابعة من المحادثات السبت المقبل، على أن تعلن سلطنة عُمان عن مكان انعقادها لاحقًا، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم سريع في هذه المفاوضات، وأضاف: “أنا راضٍ عن سير المفاوضات، والأجواء جيدة وجدية”.

مدير تحرير صحيفة الوفاق: دخلنا مرحلة حساسة من المفاوضات النووية.. والضمانات الأمريكية شرط أساسي للتوصل لاتفاق

وقال مدير تحرير صحيفة “الوفاق” الإيرانية، مختار حداد، في مقابلة مع المنار، إن المفاوضات الحالية بين إيران والدول المعنية بالملف النووي دخلت مرحلة حساسة، حيث يجري التفاوض حول الجزئيات والتفاصيل الدقيقة.

وأكد حداد أن إيران لم تكن لتشارك في هذه المفاوضات لولا التزام الأطراف الأخرى بالخطوط الحمراء التي حددتها طهران، والتي شملت الاحتفاظ بالدورة الكاملة للبرنامج النووي السلمي وعدم التطرق للقدرات الدفاعية والقضايا الإقليمية ضمن المفاوضات.

وأشار إلى أن إيران بادرت بتقديم اقتراح يتضمن شقين: الأول يتعلق باستمرار برنامجها النووي السلمي، والثاني برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها، موضحًا أن الضمانات الأمريكية تشكل المحور الأساسي حالياً، إذ تصر إيران على ضمان عدم تكرار ما حدث عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأضاف حداد: “نحن الآن في مرحلة مفاوضات دقيقة، حيث انتقلنا من الجولات السياسية العامة إلى التفاوض على تفاصيل فنية وتقنية دقيقة”، مشيرًا إلى أن وفداً من خبراء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سينضم إلى الفريق المفاوض، مما يؤكد دخول المحادثات في مرحلة جديدة.

وعن صعوبة المرحلة المقبلة، أوضح حداد أن الجانب الأمريكي سيحاول انتزاع امتيازات من إيران، إلا أن طهران ترفض تقديم أي تنازلات تمس برنامجها النووي السلمي، معتبرًا أن الهدف من هذه المفاوضات هو التأكيد على سلمية هذا البرنامج.

ولفت إلى وجود فريق دعم في طهران يتواصل بشكل غير مباشر مع الفريق المفاوض، ويضم خبراء تقنيين وقانونيين، مشيرًا إلى أن هذا الفريق سيعزز حضوره المباشر في الجولات القادمة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، شدد حداد على أن إيران لا تزال ترى أن واشنطن بحاجة إلى إظهار المزيد من الجدية والقيام بخطوات عملية ملموسة قبل الانتقال إلى مفاوضات مباشرة. وختم حداد حديثه بالتأكيد على أن الأجواء رغم صعوبتها لا تزال إيجابية، مع دخول المفاوضات مراحلها الفنية والقانونية الدقيقة.

بقائي: المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا تتواصل في أجواء جدية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أجواء جدية تسود المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا تبادل الجانبين مواقفهما ووجهات نظرهما عبر الوسيط العُماني بشأن إنهاء العقوبات وبناء الثقة بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وكتب بقائي على حسابه بمنصة “إكس” اليوم السبت: “تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في أجواء جدية، ويتبادل الجانبان مواقفهما ووجهات نظرهما بشأن الإنهاء الفعّال للعقوبات المفروضة على إيران، وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي، مع الحفاظ على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، عبر الوسيط العُماني”.

ووفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية، فقد تناولت هذه الجولة من المفاوضات مناقشات متخصصة وفنية، حيث ترأس فريق الخبراء الإيرانيين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

المصدر: وكالة ارنا