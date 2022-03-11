الأسمر من السرايا: سمعنا تطمينات من ميقاتي عن الحفاظ على أموال صغار المودعين

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السرايا مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، ضم الوفد نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام للإتحاد سعد الدين حميدي صقر ورئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد.

وقال الأسمر بعد الاجتماع: “قمنا بزيارة دولة الرئيس اليوم حيث بحثنا معه الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه المواطن لناحية صعوبة تأمين السلع الأساسية في هذه المرحلة”.

أضاف: “لقد حيينا دولة الرئيس على متابعته الحثيثة لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني، وأهمها المشتقات النفطية والقمح والزيوت، كما تحدثنا عن خلية الأزمة التي تشكلت في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميقاتي وتضم الوزراء المعنيين لمتابعة هذه الأمور لتأمين هذه الحاجات للضرورة القصوى لكل فئات الشعب اللبناني. ومن المهم أيضا خفض الأسعار، لأن الأسعار المرتفعة بشكل هائل تنعكس سلبا على اللبنانيين”.

وتابع: “لقد بحثنا أيضا في الواقع المصرفي، والفجوة الكبيرة التي يشير اليها الخبراء والمصرفيون والتي تكاد تصل الى 75 مليار دولار، والتوجهات التي تحكي عن تحميلها للمودعين، وهو ما يرفضه الإتحاد العمالي العام رفضا قاطعا. لقد سمعنا تطمينات من دولة الرئيس بشأن الحفاظ على أموال صغار المودعين، كما سمعنا أرقاما يمكننا أن نقول إنها قد تكون مقبولة، إنما لمزيد من الحوار حول تأمين أموال صغار المودعين التي تصل الى ما يقارب الـ 93% من الأموال المودعة في المصارف، وعدم تحميل المودعين وزر هذا الوضع السيء الى وصلنا اليه، والانهيار والفجوة الكبيرة التي تحدثنا عنها”.

وختم: “شكرنا للرئيس ميقاتي رعايته لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، وكانت عملية ناجحة وقد تمت بسلام بإشراف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام