الوزير حيدر استقبل وفدا من “العمالي العام” وجرى البحث بأوضاع العمال

استقبل وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر يوم الجمعة وفدا من “الاتحاد العمالي العام” برئاسة بشارة الأسمر وعرض معه القضايا المعيشية والنقابية.

بعد اللقاء قال الأسمر “تطرقنا في الحديث مع معالي الوزير الى الواقع المعيشي الأليم الذي تعيشه الطبقة العمالية، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام”، وأكد “ضرورة أن يكون هناك زيادات في القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور ودمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب”.

واضاف الأسمر “كما تطرقنا الى وضع المتقاعدين الذين تركوا العمل بعد العام 2019 وقبضوا تعويضات لا تساوي شيئاً وضرورة تعويضهم ودمج كل اقتراحات القوانين التي تشير الى الموضوع المذكور واصدارها باسرع وقت ممكن حفاظاً على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين”.

وتابع الأسمر “كما تطرقنا الى ضرورة تعديل قانون العمل الى العمالة الأجنبية الى مجالس العمل التحكيمية الى المؤسسة الوطنية للاستخدام ، وضرورة اعادة تفعيل كل هذه الأمور”، وأكد “قد لقينا كل تجاوب وتعاون من معالي الوزير وسنستمر في اللقاءات كل فترة من أجل وضع هذه الأمور موضع التنفيذ”.

من جهة ثانية، استقبل الوزير حيدر وفدا من “تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين”، وجرى البحث في موضوع نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام