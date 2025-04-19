حيدر شارك بافتتاح الدورة 51 لـ”مؤتمر العمل العربي” وعقد سلسلة لقاءات

شارك وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر في حفل افتتاح الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، الذي ينعقد في القاهرة، بمشاركة وزراء العمل العرب وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من أصحاب العمل والعمال.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير حيدر سلسلة لقاءات رسمية، استهلها بلقاء نظيره القطري علي بن صميخ المري، حيث جرى عرض سبل التعاون بين لبنان وقطر.

وقد أبدى الوزير حيدر كل الاستعداد للتعاون، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الخطوات المطلوبة ضمن أطر منهجية تساعد على تسريع التعاون، كما تلقى حيدر دعوة رسمية لزيارة قطر.

وفي السياق نفسه، التقى الوزير حيدر وزير القوى العاملة المصري محمد جبران، وجرى التباحث في ملفات التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، لا سيما ما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنظيم سوق العمل من خلال الربط الالكتروني. وقد عبّر الوزيران عن رغبة متبادلة في تعزيز التعاون في هذا المجال.

كما عقد الوزير حيدر لقاءً مثمرًا مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، حيث تم الاتفاق على متابعة الملفات المشتركة في قطاع العمل وتنظيم العمالة بين البلدين، إلى جانب تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً، بما يشمل تبادل الخبرات والتدريب المهني المعجّل.

واستكمل الوزير حيدر لقاءاته بلقاء رئيس “مركز العمل الإسلامي” آزار بيراموف، الذي جدّد الدعوة للبنان للانضمام إلى عضوية المركز، وقد رحّب الوزير حيدر بهذه الدعوة، وتم التوافق على سبل التعاون لدعم خطة وزارة العمل اللبنانية، لا سيما على صعيد التحوّل الرقمي والمكننة.

واكد حيدر أن “هذه اللقاءات تؤكد حرص وزارة العمل اللبنانية على الانفتاح على الشراكات العربية الفاعلة، بما يخدم المصالح الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة للبنانيين ويعزز موقع لبنان في خارطة الموارد البشرية العربية”.

ويُرتقب أن يلقي الوزير حيدر كلمة لبنان في الجلسات العامة للمؤتمر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام