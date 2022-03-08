تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مرقد الامام الحسين(ع) على يد الكوادر الايرانية

أعلن مساعد رئيس لجنة تطوير وإعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق مجيد نامجو، تسليم المرحلة الثانية من مشروع تطوير مرقد الإمام الحسين (ع) إلى مهندسين وخبراء وفنانين إيرانيين.

وقال مجيد نامجو : قررت العتبة الحسينية المقدسة تسليم المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع تطوير مشروع مرقد الامام الحسين عليه السلام الى الايرانيين بالنظر الى النجاح الذي أحرزه كوادر المهندسين والخبراء الايرانيين في تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع.

وأضاف: إن تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مرقد الحسيني المقدس سيبدأ قريباً: “مساحة البنية التحتية لهذا المشروع تبلغ 100 ألف متر مربع وتضم طابقين تحت الأرض.

وتابع نامجو: إن المرحلة الثانية من خطة تطوير المرقد الحسيني المقدس الذي يضمّ صحن الإمام الحسن (ع) ، تشتمل على صالات لأداء مراسم الزيارة ومبنى للخدمات الادارية والذي تقع في الجانب الجنوبي الغربي من باب القبلة.

ولفت الى ان 70٪ من مساحة صحن الإمام الحسين (ع) مخصصة للزيارة والعبادة والباقي متعلق ببيت الضيافة ومبنى الشؤون الادارية الجديد في الضريح.

ولفت الى تشييد 600 مرفق صحي ، وطريق خاص لمواكب العزاء ، وخاصة موكب عزاء طويريج ، وقسم خاص للمفقودين ، وربط صحن الإمام الحسن بصحن السيدة زينب عليهما السلام بهذا المشروع.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من خطة تطوير مرقد مطهر الحسيني المزين بصحن السيدة زينب عليها السلام تجتاز مراحلها النهائية.

وعدّ مساعد رئيس لجنة تطوير وإعادة إعمار العتبات المقدسة المشاركة في تنفيذ هذا المشروع بمثابة فرصة معنوية قيمة، موضحاً: كان الشهيد الحاج قاسم سليماني يعتبر وجوده في إعادة إعمار وتطوير الأضرحة المقدسة بمثابة عمل معنوي رفيع وصدقة جارية.

المصدر: وكالة انباء فارس