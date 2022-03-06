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March 6 2022 - 23:48

في أزمة البنزين: محطات مقفلة وطوابير أمام أخرى

منذ 2 ساعة 6 March، 2022
بنزين
تقارير مصورة - لبنان

اقفل قسم كبير من محطات المحروقات ابوابه اليوم امام المواطنين بذريعة عدم تسلمه مادة البنزين من الشركات والموزعين بانتظار صدور جدول الاسعار الجديد. وشهدت المحطات الاخرى زحمة سيارات جراء تهافت المواطنين لشراء البنزين قبل غلائه.

وجال وزيرا الاقتصاد امين سلام والطاقة وليد فياض برفقة عناصر من امن الدولة على بعض المحطات المقفلة وكشفا على مخزونها من المحروقات. وبحضور الوزيرين فرض جهاز امن الدولة على المحطات التي لديها مخزون كاف اعادة فتح ابوابها امام المواطنين وبيع مادة البنزين.

من جهة اخرى، نفذ سلام زيارة مفاجئة لإحدى التعاونيات الكبرى في فرن الشباك، بعد تلقيه شكاوى حول فقدان الزيت والطحين والسكر من على رفوفها ، ليتبين ان هذه المواد موجودة في مخازن التعاونية بعيدا عن متناول المواطنين.

المصدر: المنار

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