محطات تحجز البنزين، وطوابير امام اخرى

لليوم الثاني اقفل قسم كبير من محطات المحروقات ابوابه امام المواطنين بذريعة عدم تسلمه مادة البنزين من الشركات والموزعين بانتظار صدور جدول الاسعار الجديد. وشهدت المحطات الاخرى زحمة سيارات لسببين: ندرة المحطات العاملة، وتهافت المواطنين لشراء البنزين تحسباً لقفزات جديدة في اسعاره.

وسجل حضور لدوريات من من جهاز امن الدولة في بعض المناطق اجبرت اصحاب المحطات المقفلة على فتح محطاتهم.

وأرغمت عناصر من أمن الدولة في صيدا عددًا من اصحاب محطات الوقود على فتح ابواب محطاتهم.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن دوريات أمن الدولة جالت على المحطات في مناطق صور وساحل رأس العين والقليلة والناقورة وأجبرت أصحابها على فتح خراطيمها أمام السيارات بالقوة. وحذرت أصحاب المحطات من مغبة إقفالها تحت طائلة المسؤولية، وتعرض المخالفين لمحاضر ضبط والإقفال بالشمع الاحمر.

المصدر: المنار + الوطنية