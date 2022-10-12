تقرير مصور | مشهد طوابير السيارات من لبنان الى فرنسا در… والسبب نفسه شركات التوزيع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 21:04

تقرير مصور | مشهد طوابير السيارات من لبنان الى فرنسا در… والسبب نفسه شركات التوزيع

منذ 3 ساعة 12 October، 2022
زحمة طوابير السيارات امام محطات الوقود في فرنسا
زحمة طوابير السيارات امام محطات الوقود في فرنسا
أخبار دولية - تقارير مصورة - فرنسا

تستمر زحمة الطوابير امام محطات الوقود في فرنسا نتيجة اضراب كبرى شركات التوزيع.

المصدر: قناة المنار

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