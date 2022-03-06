شهيد قرب باب الأسباط بالقدس وإصابة جنديين “إسرائيليين” بعملية طعن بطولية

استشهد فجر الأحد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب حطة، شمال المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة ، بعد تنفيذه لعملية طعن أدّت لإصابة جنديين “اسرائيليين” في المكان. وأفاد شهود عيان أن عناصر شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان أطلقوا النار صوب شاب بزعم تنفيذه عملية طعن وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيداً.

وقالت المصادر إن الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال هو الشاب سامر جمال القواسمي (19عامًا) من بلدة الطور الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عمــلية الطـعــن بالقدس المحتلة، وإصابة شرطيين “إسرائيليين”.

وأكد موقع “واي نت” العبري إصابة شرطيين بجروح متوسطة في عملية طعن بالقدس واستشهاد الشاب .

المصدر: فلسطين اليوم