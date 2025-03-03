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March 3 2025 - 12:24

مقتل مستوطن وإصابة 5 بعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في حيفا

منذ 43 mins 3 March، 2025
حيفا
عربي وإقليمي - فلسطين

قتل مستوطن وأُصيب 5 آخرون بينهم حالات خطيرة صباح اليوم الاثنين، إثر عملية طعن نفذها فلسطيني في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص قوات الاحتلال.

وسبق أن أكد إسعاف العدو، مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بينهم ثلاثة في وضع خطير والأخير حالته متوسطة، في حين أفادت شرطة الاحتلال في بيانٍ أولي، أنّ الحديث يدور عن عملية طعن، وأنّ قواتها “أطلقت النار على المنفذ وقتلته”، حسب تعبيرها.

من جهتها، قالت “هيئة البث الإسرائيلية” إن منفذ عملية الطعن في حيفا “مواطن عربي من مدينة شفا عمرو شمال حيفا ويبلغ من العمر 20 عاماً”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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