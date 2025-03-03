مقتل مستوطن وإصابة 5 بعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في حيفا

قتل مستوطن وأُصيب 5 آخرون بينهم حالات خطيرة صباح اليوم الاثنين، إثر عملية طعن نفذها فلسطيني في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص قوات الاحتلال.

#عاجل | شرطة الاحتلال تعلن أن العملية في حيفا هي عملية طعن، وقد استشهد منفذها برصاص أحد الحراس في المكان. pic.twitter.com/ry5Rp9b7y8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 3, 2025

وسبق أن أكد إسعاف العدو، مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بينهم ثلاثة في وضع خطير والأخير حالته متوسطة، في حين أفادت شرطة الاحتلال في بيانٍ أولي، أنّ الحديث يدور عن عملية طعن، وأنّ قواتها “أطلقت النار على المنفذ وقتلته”، حسب تعبيرها.

#عاجل | مصادر إسرائيلية: قتيل على الأقل ومصابون بعضهم بجروح خطرة طعنًا بمركز تجاري في حيفا وإطلاق النار على المنفذ. pic.twitter.com/ClzkTIOiG0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 3, 2025

من جهتها، قالت “هيئة البث الإسرائيلية” إن منفذ عملية الطعن في حيفا “مواطن عربي من مدينة شفا عمرو شمال حيفا ويبلغ من العمر 20 عاماً”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام