صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 01:44

صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 2 ساعة 5 March، 2022
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