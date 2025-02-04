ترامب: سنتحدث إلى الصين بشأن تعريفات جمركية.. ونسعى للحصول على معادن من كببف مقابل مساعدات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه سيتحدث إلى الصين خلال الـ24 ساعة القادمة، فيما لفت إلى أنّه يتم التفاوض مع أوكرانيا على “اتفاق” تقدّم فيه معادنها النادرة “ضمانة” مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إنّه “سيتحدث إلى الصين خلال الـ24 ساعة القادمة بشأن التعريفات الجمركية”.

وفي سياق آخر، لفت ترامب إلى أنّ “أمريكا تتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا يقدمون بموجبه معادن نادرة ومواد أخرى كضمانة مقابل ما نقدّمه لهم”.

وسأل أحد الصحافيين “هل تريد من أوكرانيا أن تعطي معادنها النادرة للولايات المتحدة؟” فأجاب ترامب “نعم، أريد ضمانات بشأن المعادن النادرة”.

وفي خطة سلام كشف عنها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من دون ذكر المعادن النادرة على وجه التحديد “اتفاقًا خاصًا مع شركاء بلاده يسمح بالحماية المشتركة والإستغلال الاستراتيجي المشترك لمواردها”.

وقدّم على سبيل المثال “اليورانيوم والتيتانيوم والليثيوم والغرافيت وغيرها من الموارد الاستراتيجية ذات القيمة العالية”.

المصدر: وكالات