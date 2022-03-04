زاخاروفا: ما يفعله الغرب في أوكرانيا هو جزء من مخطط لتدمير روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية من خلال أفعالها مسؤولة عما يجري في أوكرانيا، وأضافت أن ما يجري هو “جزء من خطة شاملة تهدف لتدمير روسيا”.

وقالت زاخاروفا إن “الغرب صرح باستمرار أنه يريد تدمير الاقتصاد الروسي، وروسيا نفسها”، مضيفة أن الغرب يريد تدمير “كل شيء في روسيا: السياسة الداخلية والخارجية، والنظام المالي، والمخزون الثقافي والتاريخي”.

وفي وقت سابق قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الغرب بحاجة إلى نزاع مسلح في أوكرانيا من أجل “إغراق روسيا في الحرب”.

المصدر: روسيا اليوم