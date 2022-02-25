زيلينسكي: الغرب ترك أوكرانيا وحدها ويتحدث فقط عن دعمها

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن “أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها”.

وأضاف في كلمة إلى الأوكرانيين عبر Telegram فجر الجمعة، أنه “لم يغادر كييف وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف”.

وقال: “أنا في العاصمة ومع شعبي “…” أنا في الحي الحكومي مع كل من هو ضروري لعمل الحكومة المركزية”.

وتابع: “اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا.. لسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا، ولسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد”.

وأضاف: “نحن لسنا في الناتو الآن، ولكن ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟”.

وأعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس في اليوم الأول من العملية الروسية، وأن و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية