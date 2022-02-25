شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات المطاطية بعد اقتحام جرافات الاحتلال جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 00:06

شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات المطاطية بعد اقتحام جرافات الاحتلال جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 19 mins 24 February، 2022
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