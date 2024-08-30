وسائل إعلام فلسطينية: مواجهات مع قوات العدو على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2024 - 15:02

وسائل إعلام فلسطينية: مواجهات مع قوات العدو على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة