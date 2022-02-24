بايدن عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: فوضنا البنتاغون إرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن مساء يوم الخميس أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأخرى”. وأضاف أن “بوتين هو من اختار أن يشن هذه الحرب وعليه أن يتحمل نتائج ذلك”.

وصرح الرئيس الأميركي بأنه وافق على فرض عقوبات قوية على روسيا ووضع حدود لما يمكن أن تصدره من منتجات،وأفاد بايدن بأنهم”سيعملون على الحد من قدرات روسيا على تمويل قدراتها العسكرية”.

وأشار إلى أن “العقوبات على روسيا ستؤثر في مصارفها التي تمتلك أرصدة مالية بقيمة تريليون دولار”، موضحا أنهم “سيقيدون مصرفيا”.

وذكر بايدن في كلمته أن “كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها”.

وأكد أن “قوات بلاده لن تشارك في أي عمل قتالي في أوكرانيا ضد روسيا”، مبينا في السياق أنه “أمر القوات الأميركية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك”.

وأعلن بايدن أنه “فوض البنتاغون إرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا”.

المصدر: وكالات