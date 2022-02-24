زيلينسكي: القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة “تشرنوبل” النووية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2022 - 18:04

زيلينسكي: القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة “تشرنوبل” النووية

منذ 22 mins 24 February، 2022
فلاديمير زيلينسكي
أخبار دولية - اوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة “تشرنوبل” النووية، معتبرا ذلك “إعلان حرب على أوروبا برمتها”.
وكتب على “تويتر”: “قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986”.
وأضاف: “هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها”.
من جهته، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون غيراشتشينكو أن “ثمة معارك دائرة قرب موقع “تشيرنوبل” حيث دخلت القوات الروسية من أراضي بيلاروس.
وكتب على “تيليغرام”: “قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة “تشيرنوبل”. عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح