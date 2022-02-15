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February 15 2022 - 01:48

البيت الأبيض يكشف حقيقة دعوة بايدن لزيارة أوكرانيا

منذ 57 mins 15 February، 2022
البيت الابيض الاميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أنه “ليس لديها ما تقوله” عن احتمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا.

وقالت للصحفيين: “ليس لدي أي شيء أعلنه بعد عن أي رحلات مخطط لها”، رافضة تأكيد أو نفي تلقي الرئيس الأمريكي مثل هذه الدعوة.

من جهتها، ذكرت شبكة “سي إن إن” أنه “خلال محادثة هاتفية في اليوم السابق دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي بايدن لزيارة كييف في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها، إن “مثل هذه الرحلة لبايدن غير مرجحة”.

المصدر: وكالة نوفوستي

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