الرئيس الأوكراني: على من يتحدثون عن غزو روسي لبلادنا تقديم أدلة على ذلك

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من يتحدثون عن تخطيط روسيا لـ”غزو” بلاده في 16 فبراير/شباط الحالي، لتقديم أدلة على صحة هذه المزاعم “إن وجدت”.

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها زيلينسكي السبت، بعد أن أشار إلى أن الفضاء الإعلامي يغص بالمعلومات حول “تصعيد عميق واسع النطاق من جانب روسيا”.

وقال زيلينسكي “أعتقد أنه يوجد اليوم في الفضاء الإعلامي ما يزيد عن اللزوم من المعلومات المتعلقة بحرب عميقة واسعة النطاق من جانب روسيا”، وتابع “نحن ندرك كافة المخاطر وإذا كانت لديكم أو لدى أي شخص آخر أي معلومات إضافية تؤكد أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيحدث بنسبة 100 في المائة اعتبارا من 16 فبراير/شباط، قدموا لنا هذه المعلومات”.

وأشار زيلينسكي إلى أن “كييف تأخذ في الاعتبار المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها”، وأضاف أنه “يجب تحليل تلك المعلومات بدقة وأن الاستخبارات الأوكرانية تعمل بشكل جيد أيضا”.

المصدر: روسيا اليوم