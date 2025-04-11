ضابط أميركي يتهم زيلينسكي بالتورط في محاولة اغتيال ترامب

اتهم الضابط الأميركي المتقاعد دانيال ديفيس في حديث له يوم الخميس الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وأشار ديفيس الى “تصريحات سابقة لزيلينسكي عبّر فيها عن عدم رغبته في عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بما يعزز الشكوك حول تورطه”.

وأضاف ديفيس “إذا ثبت أن زيلينسكي كان على علم بمحاولة الاغتيال أو متورطا فيها، فلا بد من اتخاذ إجراءات فورية”، وتابع “لا يمكن التغاضي عن أمر بهذه الخطورة وعليه أن يتحمل العواقب ويُحاسب حسابا عسيرا”.

يُذكر أن ترامب نجا من محاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز 2024 أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصيب بجروح طفيفة في أذنه. كما تعرض لمحاولة ثانية في سبتمبر/ايلول من العام نفسه أثناء ممارسة الغولف، لكن تم اعتقال المهاجم قبل أن يتمكن من إلحاق أي أذى به.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الأوكرانية توترا ملحوظا، خاصة مع تباين المواقف بين ترامب وزيلينسكي.

المصدر: روسيا اليوم