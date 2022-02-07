كييف تعلن استلامها أكثر من ألف طن أسلحة من الغرب

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الإثنين، أن كييف تلقت مؤخرًا دعمًا من شركاء غربيين قدره 1.5 مليار دولار وأكثر من ألف طن من الأسلحة. وقال كوليبا، في إحاطة صحفية، “تتلقى أوكرانيا اليوم مساعدة سياسية وأمنية معززة، ودعمًا اقتصاديًا، وقد تجاوز حجمه الإجمالي خلال هذه الأسابيع والأشهر، رقم 1.5 مليار دولار، وإن حجم تسليم الأسلحة الدفاعية والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بلغ أكثر من ألف طن”.

ووفقا له، فإن المستويات القياسية للدعم لها أهمية سياسية “فهي تعزز موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات”.

المصدر: سبوتنيك