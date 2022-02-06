قوات الاحتلال تقتحم قرى غرب جنين وسط إطلاق نار كثيف

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قرى غرب مدينة جنين وأطلقت النار بكثافة تجاه المواطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار أثناء اقتحامهم منطقة شارع حيفا، ومداهمة مداخل بلدات تعنك والسيلة الحارثية غرب المدينة.

وتصدى مقاومون لجنود الاحتلال في تبادل لإطلاق النار مع جنود الاحتلال، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال أثناء عملية الاقتحام.

وتشن قوات الاحتلال حملة مداهمات شبه يومية لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، وقوم باعتقال العشرات من المواطنين بحجة أنهم مطلوبون.

وكانت في وقت سابق قد تعرضت قوات الاحتلال لاطلاق نار من قبل مقاومين غرب مدينة جنين المحتلة؛ ما ادى لتضرر الية عسكرية “اسرائيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم