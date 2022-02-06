نمو الاستثمارات الاجنبية نحو 90 بالمئة في قطاع الصناعة والتعدين الايراني

شهد حجم الاستثمارات الاجنبية في قطاع الصناعة والتعدين الايراني نموا بنسبة 89.8 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفق الاحصاءات الواردة من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية تمت المصادقة، خلال 9 اشهر من العام الايراني الجاري (يبدأ في 21 آذار/ مارس) على 102 مشروعا استثماريا اجنبيا بحجم يلامس 2 مليار و 804 مليون دولار في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة في البلاد.

واضاف المصدر: بلغ عدد الاستثمارات الاجنبية خلال العام الماضي (الايراني) 104 مشروعا بحجم يلامس مليارا و 477 مليون دولار.

وتضم الاستثمارات الاجنبية طلبات تأسيس مشاريع جديدة وشراء اسهم الشركات الناشطة وكذلك الاستثمارات في اطر صفقات واتفاقات.

المصدر: وكالة انباء فارس