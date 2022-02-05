إعلام العدو: “إسرائيل” قد تعلق رحلات الطيران إلى دبي قريبا بسبب خلاف أمني

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة الاحتلال إسرائيلي ” قد تعلن قريبا عن تعليق رحلات الطيران المدني إلى دبي، بسبب خلاف بين الجانبين بخصوص مسائل أمنية”.

وأكد موقع “والا” اليوم السبت بأن هناك مخاوف من أن يتم تعليق رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى دبي في الأيام القليلة القامة، بسبب الخلاف الذي برز بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” وأجهزة الأمن في دبي بشأن ضمان أمن هذه الرحلات.

ونقل الموقع عن “الشاباك” إعلانه أن تسيير شركات الطيران الإسرائيلية رحلات من وإلى دبي “كان ممكنا حتى الآن بسبب اتفاقات تم التوصل إليها بين الجهات الأمنية من الجانبين وفقا للمعايير الأمنية الإسرائيلية المتبعة في العالم أجمع”، لكن “خلافات على المستوى الأمني” برزت في الآونة الأخيرة بين الجانبين تحول دون تطبيق الجهات الأمنية الإسرائيلية مسؤولياتها في ضمان أمن الرحلات الإسرائيلية.

وأكد “الشاباك”، وفقا للموقع، أن جهودا تبذل حاليا بغية تسوية الخلافات مع سلطات دبي والتوصل إلى اتفاق سيتيح إدراك الجانب الإماراتي مسؤولية أجهزة الأمن الإسرائيلية عن ضمان أمن رحلات الطيران الإسرائيلية، مشددا على أن الخلاف يتعلق بالمعايير الأمنية المتبعة في مطار دبي ولا علاقة لها بالبعد السياسي الإقليمي.

وأشار الموقع إلى أن “الشاباك ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزارتي الخارجية والنقل تجري اتصالات مع الحكومة الإماراتية في مسعى لحل المسألة، مضيفة أن الشركات الإسرائيلية التي تسير رحلات الطيران إلى دبي قد تسلمت معطيات محدثة بشأن الموضوع”.

ونقل الموقع عن مصادر في وزارة “الخارجية الإسرائيلية” وصفهم هذه المسألة بأنها “فنية” وسيتم حلها حسب تقديراتها في الأيام القليلة القادمة.

غير أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أكدوا، وفقا للموقع، أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة سيؤدي إلى تعليق رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي اعتبارا من الثلاثاء القادم الثامن من فبراير، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في المقابل إلى تعليق رحلات شركتي “فلاي دبي” والخطوط الجوية الإماراتية إلى إسرائيل.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة الهجمات التي تعرضت لها الإمارات في الآونة الأخيرة من الخارج، لاسيما من قبل جماعة الحوثيين اليمنية.

المصدر: موقع والاه